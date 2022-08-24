Шойгу в Ташкенте возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возложил цветы к мемориальному комплексу «Ода стойкости» в Ташкенте и почтил память узбекистанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.