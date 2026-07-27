Врач: программы против ожирения почти не работают

Многие надеются, что стандартная программа снижения веса быстро решит проблему, но на практике вес нередко возвращается, а усилия оказываются напрасными Одна из главных проблем большинства программ профилактики ожирения заключается в их чрезмерном упрощении: они сводят проблему к банальной формуле "меньше есть и больше двигаться".
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