Врач: программы против ожирения почти не работают

Многие надеются, что стандартная программа снижения веса быстро решит проблему, но на практике вес нередко возвращается, а усилия оказываются напрасными Одна из главных проблем большинства программ профилактики ожирения заключается в их чрезмерном упрощении: они сводят проблему к банальной формуле "меньше есть и больше двигаться".