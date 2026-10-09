Planning For Pitchforks: AI Labs Are War-Gaming A Catastrophe, Public Revolt, And The Crackdown That Follows The AI industry has been war gaming not only how it might destroy humanity, but is also considering what an angry public could do to the industry.
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