Под Астраханью оформили протокол на охотника, убившего ночных цапель

Эти птицы не являются охотничьим ресурсом и запрещены к добыче. В Астраханской области продолжаются рейды инспекторов госохотнадзора региональной службы природопользования, начавшиеся с открытием охотничьего сезона на водоплавающую и болотно-луговую дичь.