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Под Астраханью оформили протокол на охотника, убившего ночных цапель

Под Астраханью оформили протокол на охотника, убившего ночных цапель

Эти птицы не являются охотничьим ресурсом и запрещены к добыче. В Астраханской области продолжаются рейды инспекторов госохотнадзора региональной службы природопользования, начавшиеся с открытием охотничьего сезона на водоплавающую и болотно-луговую дичь.

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