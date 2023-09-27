Под Астраханью оформили протокол на охотника, убившего ночных цапель

Эти птицы не являются охотничьим ресурсом и запрещены к добыче. В Астраханской области продолжаются рейды инспекторов госохотнадзора региональной службы природопользования, начавшиеся с открытием охотничьего сезона на водоплавающую и болотно-луговую дичь.
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