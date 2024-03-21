Маск показал, как первый человек с вживленным чипом Neuralink играет в шахматы силой мысли

Имплантат Neuralink / © Neuralink На видео показано, как 29-летний Нолан Арбо, тело которого уже около восьми лет парализовано ниже плеч после несчастного случая, пользуется возможностями имплантата, перемещая курсор по шахматной доске на экране ноутбука силой мысли и передвигая фигуры.