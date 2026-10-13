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Газета.ру

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В НовГУ нашли способ выявлять зараженную пшеницу за секунды с точностью 99%

В НовГУ нашли способ выявлять зараженную пшеницу за секунды с точностью 99%

Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ), Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ разработали метод, позволяющий мгновенно и с точностью почти 99% выявлять зерна пшеницы, зараженные токсичным грибком.

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