В НовГУ нашли способ выявлять зараженную пшеницу за секунды с точностью 99%

Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ), Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ разработали метод, позволяющий мгновенно и с точностью почти 99% выявлять зерна пшеницы, зараженные токсичным грибком.
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