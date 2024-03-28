Психолог Никишина: Дети-очевидцы теракта нуждаются в помощи специалистов

Директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Вера Никишина заявила, что после инцидента в «Крокус Сити Холле» необходимо обеспечить детей-очевидцев профессиональной психологической поддержкой, — передает Бриф24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии