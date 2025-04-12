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ЦСКА преобразился благодаря одному решению Николича. Теперь армейцы побеждают чаще «Спартака» и «Зенита»

ЦСКА преобразился благодаря одному решению Николича. Теперь армейцы побеждают чаще «Спартака» и «Зенита»

Одни из лидеров весны в РПЛ.Перед зимним перерывом ЦСКА выглядел слабо, заняв лишь шестое место. В дебютном сезоне Николич не решился на перестройку, продолжив играть по схеме Федотова с тремя центральными защитниками.

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