Российские саблисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира в Алжире СпортпрессаВ алжирском Оране завершился этап Кубка мира по фехтованию на саблях, который стал первым крупным международным стартом нового сезона для российских спортсменов.
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