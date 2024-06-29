ВСУ обстреляли частный сектор села Днепровка Запорожской области

Удар по частному сектору села Днепровка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области нанесли вооруженные силы Украины, заявил губернатор региона Балицкий Евгений 29 июня в своем Telegram-канале.
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