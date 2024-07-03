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Международная научная физическая олимпиада пройдет в Ханты-Мансийске

Международная научная физическая олимпиада пройдет в Ханты-Мансийске

С 3 по 10 июля в Ханты-Мансийске состоится Международная научная физическая олимпиада (ISPhO). В ней примут участие 17 сборных команд из стран Содружества Независимых Государств, Азии и Латинской Америки.

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