10 лет назад Украина начала войну в Донбассе

14 апреля 2024 года десятая годовщина начала войны, которую объявила Украина Донбассу. В апреле 2014 года исполняющий обязанности президента радикал Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции.
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