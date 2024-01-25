Бучневич забил 14-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером». У него 34 очка в 44 играх

Теперь на счету форварда «Сент-Луиса» 34 (14+20) очка в 44 играх в этом сезоне НХЛ. Сегодня Павел Бучневич провел 20:13 на льду (полезность «минус 1») и нанес 3 броска по воротам.
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