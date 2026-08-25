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Антон Миранчук: «Шварц говорит нам не рефлексировать неудачные матчи, не закапывать себя, а мыслить позитивно. Это правильный подход, мне кажется»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук рассказал, что Сандро Шварц советует игрокам не зацикливаться на неудачах.

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