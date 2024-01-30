Столтенберг назвал вызовом для НАТО экономику и военный потенциал Китая

Global Look Press/Xinhua Наращивание Китаем военного потенциала и партнерство с Россией представляют трудности для НАТО, однако пока не делают Пекин врагом альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
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