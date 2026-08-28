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RT Russia

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Учёный Болгов — об оползне между Гималаями и Тибетом: это сложно прогнозировать

Учёный Болгов — об оползне между Гималаями и Тибетом: это сложно прогнозировать

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в беседе с RT объяснил, можно было ли спрогнозировать оползень, накрывший пограничный переход между Гималаями и Тибетом.

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