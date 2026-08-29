«Убивай русских!»: туристов из РФ жестоко избили в Абхазии на глазах детей

(И какого хрена они туда едут? Там русофобия сплошная.) ------------------------------------------------------------------------------ Туристы из России сообщили о массовом избиении в Абхазии.
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Абхазия давно не сидела без электричества и без нефтепродуктов-так надо устроить им "классную осеннен-зимнюю пору на голодном пайке и вывести все финансовые потоки из Абхазии голодные и холодные мигом начнут понимать свое место на территории и в составе России!
Перекройте им всю поддержку - х..й им а не пенсии и электричество!
Плохо дело...
КАПИТАЛИЗМ РОССИИ, " МЫ НИКОЛАЙ II"- КРЕПЧАЕТ!!! РУССКИЕ - НЕ ДЛЯ ВАС АБХАЗИЯ И ПРОЧИЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА, ТАМ ВСЁ ДЛЯ КАПИТАЛА- КРИПТА, ПЛЯЖИ,ЕДА,ЛЮБОВЬ,....., А РУССКИМ -СОЧИ И ДАЧА (у кого есть)
Не нада ездить в эту недружественное образование "абхазия", а стоит почитать отзывы несчастных, попавших тем либо иным образом туда. Это каким же необходимо быть не уважающим себя мазохистом что бы приехать туда где в тебя плюют, надсмехаются, могут избить или даже убить, ограбить и если ты женского пола, изнасиловать. По моему если есть глаза и доступ в интернет, то можно увидеть многочисленные (буквально огромное количество) негативных отзывав о аборигенах этого образования. Начинаешь понимать особое отношение грузин к этим самым абхазам. Негативный опыт от общение с абхазами (на строительстве олимпийских объектов) имеется, примитивный, не образованный и хамоватый народец.