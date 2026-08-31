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МОСИНФОРМ

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Юные москвичи выбрали имя для необычной овечки с «Городской фермы» на ВДНХ

Юные москвичи выбрали имя для необычной овечки с «Городской фермы» на ВДНХ

На платформе «Активный гражданин — детям» подвели итоги опроса по выбору имени для маленькой овечки породы уэссан.

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