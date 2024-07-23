Стало известно, кому Байден передал свои полномочия по Украине

Обьявивший о своем выходе из президентской гонки то ли живой, то ли уже мертвый, как предполагают его критики из числа республиканцев, президент Джо Байден продолжает в экстренном порядке избавляться от полномочий в удаленном режиме.
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