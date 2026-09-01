Россотрудничество расширяет адресную социально-гуманитарную помощь в Белоруссии. Проекты формируются по запросам местных партнеров и ориентированы на поддержку детей, семей в трудной ситуации, а также социальных и реабилитационных учреждений.
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