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Традиции и запреты месяца Сафар с 17 августа 2023 года

Традиции и запреты месяца Сафар с 17 августа 2023 года

Традиции и запреты месяца Сафар с 17 августа 2023 года Елена ГалицкаяСафар, второй месяц Исламского календаря, который ранее считался временем бедствий и испытаний, получил новое значение и позитивное отношение со стороны мусульманского общества.

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