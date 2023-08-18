Традиции и запреты месяца Сафар с 17 августа 2023 года Елена ГалицкаяСафар, второй месяц Исламского календаря, который ранее считался временем бедствий и испытаний, получил новое значение и позитивное отношение со стороны мусульманского общества.
Традиции и запреты месяца Сафар с 17 августа 2023 года Елена ГалицкаяСафар, второй месяц Исламского календаря, который ранее считался временем бедствий и испытаний, получил новое значение и позитивное отношение со стороны мусульманского общества.
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