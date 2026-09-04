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Нижегородская правда

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Больше половины нижегородцев не готовы общаться с цифровым двойником умершего

Больше половины нижегородцев не готовы общаться с цифровым двойником умершего

65% нижегородцев не хотели бы создавать цифрового двойника умершего близкого человека. К такому выводу пришли аналитики компании MWS AI, входящей в МТС Web Services.

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