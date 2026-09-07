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Еда будущего: как делают колбасу без животных

Еда будущего: как делают колбасу без животных

Прошли те времена, когда для производства колбасных изделий требовалось забивать скот. Современная пищевая индустрия предлагает совершенно иные подходы, и это уже не фантастика, а реальные разработки, которые постепенно внедряются в массовое производство.

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