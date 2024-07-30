Управление Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию об установлении виниров осужденному по делу "Цапка" за 800 тысяч рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло информацию о том, что член банды Цапков Владимир Алексеев, приговоренный к пожизненному заключению, установил виниры в ростовском СИЗО-1 за 800 тысяч рублей.
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