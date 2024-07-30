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Управление Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию об установлении виниров осужденному по делу "Цапка" за 800 тысяч рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию об установлении виниров осужденному по делу "Цапка" за 800 тысяч рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло информацию о том, что член банды Цапков Владимир Алексеев, приговоренный к пожизненному заключению, установил виниры в ростовском СИЗО-1 за 800 тысяч рублей.

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