Управление Федеральной службы исполнения наказаний опровергло информацию об установлении виниров осужденному по делу "Цапка" за 800 тысяч рублей

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области опровергло информацию о том, что член банды Цапков Владимир Алексеев, приговоренный к пожизненному заключению, установил виниры в ростовском СИЗО-1 за 800 тысяч рублей.