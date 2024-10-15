На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди

лл

лина любимцева

Ну вот хоть стреляйте.... НЕТ у меня радости от того, что украинцы массово гибнут.... а тем более, наши русские ребята... НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, что Россия будет воевать с Украиной... Этот Запад, посредством западэнських жЫдо-бандэровцев, которые не украинцы и вообще не славяне, и которые одинаково ненавидят что русских, что украинцев, СМОГЛИ СТОЛКНУТЬ НАС!! ........ ГОСПОДИ!! ПОИМЕЙ МИЛОСЕРДИЕ!! Сердце же кровью обливается!!!!😪😪😪💔