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На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди

На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди

  Год назад, 10 октября, с фланговых охватов Авдеевского укрепрайона началась наступательная операция ВС России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну вот хоть стреляйте.... НЕТ у меня радости от того, что украинцы  массово гибнут.... а тем более, наши русские ребята... НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, что Россия будет воевать с Украиной...  Этот Запад, посредством западэнських жЫдо-бандэровцев, которые  не украинцы  и вообще не славяне, и которые одинаково ненавидят что русских, что украинцев, СМОГЛИ СТОЛКНУТЬ НАС!! ........ ГОСПОДИ!! ПОИМЕЙ МИЛОСЕРДИЕ!! Сердце же кровью обливается!!!!😪😪😪💔
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19 час.
Анатолий Анатольев
В этом году закончится ВСО, т.к. все отвернутся от ЗЛА! А один на один уже было в 46! ПРЕДАТЕЛЕЙ все и везде ненавидят!
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18 час.
Семен Демин
Согласен с вами.
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9 час.

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