Макрон обиделся на сравнение с Наполеоном и согласился на разговор с Путиным

Александр Самарин

Как можно на таком высоком уровне не понимать, что уже спилили сук на котором сидели и летят в них? Или терять уже не чего и лишь бы подольше удержаться власти и наворовать на оставшуюся жизнь, боязнь ответственности за содеянное и бестолку растраченное