Политнавигатор Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если против не будут Владимир Зеленский и другие партнеры.
Макрон обиделся на сравнение с Наполеоном и согласился на разговор с Путиным
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да какой из него Наполеон? Истеричный педик он и чмо позорное!
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14 час.
Александр Самарин
Как можно на таком высоком уровне не понимать, что уже спилили сук на котором сидели и летят в них? Или терять уже не чего и лишь бы подольше удержаться власти и наворовать на оставшуюся жизнь, боязнь ответственности за содеянное и бестолку растраченное
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14 час.
Elena
Опять петух-Микрон прокукарекал какую-то чушь. Лучше бы молчал - может, за умного бы сошёл.
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7 час.
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