Погрузчик снес вышку ЛЭП и оставил без света жителей Новосибирской области

t.me/Прокуратура Новосибирской области Погрузчик обрушил вышку высоковольтной линии в Бердске Новосибирской области, из-за чего жители населенного пункта остались без света и воды, сообщил мэр города Роман Бурдин 4 августа.
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