Болтон: Трамп никогда не бросал мысли о разрыве с НАТО

Экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон выступил с заявлением о том, что во время пребывания в Белом доме и исполнения обязанностей президента Трамп никогда не отказывался от мысли о разрыве с НАТО.
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