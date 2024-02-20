Болтон: Трамп никогда не бросал мысли о разрыве с НАТО

Экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон выступил с заявлением о том, что во время пребывания в Белом доме и исполнения обязанностей президента Трамп никогда не отказывался от мысли о разрыве с НАТО.