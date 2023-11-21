Климатолог Родин: Частота экстремальных погодных явлений в РФ возрастет

Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин предупредил, что для средней полосы Российской Федерации экстремальные погодные явления превратятся в норму.
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