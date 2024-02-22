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Ванилла SU

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Делимся рецептом необычного белкового хлеба, который заменит вам обед.

Делимся рецептом необычного белкового хлеба, который заменит вам обед.

﻿﻿Соцсети покорил новый тренд – хлеб из куриного фарша. Пользователи пишут, что он прост в приготовлении и очень питателен, поскольку содержит два основных ингредиента: богатые белком яйца и курицу: «У него рыхлая текстура, как у настоящего хлеба, и мой муж с этим согласен.

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