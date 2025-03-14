Android добавляет поддержку Auracast, которая позволяет слуховым аппаратам подключаться к публичным аудиотрансляциям

В четверг компания Google объявила о том, что телефоны на базе Android скоро будут поддерживать Auracast - новую технологию Bluetooth, которая позволяет с помощью телефона напрямую подключать слуховые аппараты к аудиовещанию в шумной обстановке.
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