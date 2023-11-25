«Бабушка» всегда рядом: как пенсионерка из Кузбасса помогает российским бойцам

Жительница города Юргы в Кемеровской области помогает российским бойцам восстановиться после специальной военной операции, за что подопечные Веры Шарифуллиной дали ей позывной Бабушка, рассказал 25 ноября журналист «Известий» Александр Морозов.
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