Служба охраны президента Южной Кореи не позволила арестовать Юн Сок Ёля

Следователи, которые прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для исполнения ордера на арест временно отстраненного Юна Сок Ёля, смогли прорваться через две линии оцепления, однако столкнулись с отделом безопасности.
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