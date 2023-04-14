Байден призвал установить, как у обвиняемого в сливе документов появился к ним доступ

Президент США Джо Байден призвал выяснить, почему у обвиняемого в сливе секретных документов рядового первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Дагласа Тейшейры появился доступ к ним.
Популярные статьи
- Петиция об отставке Беглова за сутки набрала более 500 тысяч голосов петербуржцев
- «Бежали из России и выволокли отсюда целые состояния»: Пригожин об уехавших за границу чиновниках
- «Это то "глубинное государство", о котором я рассказывал»: Пригожин высказался о вывешенном в центре Петербурга флаге Украины
Свежие комментарии