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Байден призвал установить, как у обвиняемого в сливе документов появился к ним доступ

Байден призвал установить, как у обвиняемого в сливе документов появился к ним доступ

Президент США Джо Байден призвал выяснить, почему у обвиняемого в сливе секретных документов рядового первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Дагласа Тейшейры появился доступ к ним.

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