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Главы МИД стран Балтии призвали власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

Главы МИД стран Балтии призвали власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии - Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу, - выступили в пользу перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине, на лечение за границу.

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