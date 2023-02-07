Главы МИД стран Балтии призвали власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии - Эдгар Ринкевич, Габриэлюс Ландсбергис и Урмас Рейнсалу, - выступили в пользу перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине, на лечение за границу.