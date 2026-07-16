Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 июля достигла 3 баллов

Утром в четверг, 16 июля, в Московской области загруженность дорог оценивается в три балла. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, на основных автомобильных дорогах зарегистрировано более 1,2 миллиона транспортных средств.
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