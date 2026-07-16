360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 июля достигла 3 баллов

Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 июля достигла 3 баллов

Утром в четверг, 16 июля, в Московской области загруженность дорог оценивается в три балла. Как сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья, на основных автомобильных дорогах зарегистрировано более 1,2 миллиона транспортных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии