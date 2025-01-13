Киев атаковал компрессорную станцию трубопровода «Турецкий поток» на Кубани

Об этом 13 января сообщило Минобороны.фото: freepik.com/fanjianhuaВооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае, 13 января сообщил Telegram-канал Минобороны России.
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