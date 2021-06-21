Мы не проститутки: израильские стриптизерши подали в Верховный суд на прокуратуру

Союз израильских стриптизерш подал иск в Верховный суд против израильской прокуратуры. Напомним, что два года назад генпрокурор Шай Ницан выпустил служебную инструкцию, предписывающую полиции и прокуратуре расценивать стриптиз как проституцию.