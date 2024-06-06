Си Цзиньпин назвал обмены в области образования "проектом для будущего" китайско-американских отношений

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские образовательные обмены и сотрудничество способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, особенно молодыми людьми, что является проектом для будущего двусторонних отношений.