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Китай

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Си Цзиньпин назвал обмены в области образования "проектом для будущего" китайско-американских отношений

Пекин, 6 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские образовательные обмены и сотрудничество способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, особенно молодыми людьми, что является проектом для будущего двусторонних отношений.

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