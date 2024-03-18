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  • Михаил Федоров
    Статья понравилась! Но будут ли ЖЕСТОКО наказаны те, кто лоббирует въезд мигрантов в Россию? И вообще - ЗАКРЫТЬ грани...Чем шире Россия о...
  • Лариса Галахова
    Напалмом всех , оставшихся на суверенную родинуЧем шире Россия о...
  • radiofree RF
    Миграционная политика такова-увеличение количества мигрантов,и конца этому не будет никогда."Я гражданин Масквы"

Пророчество из нулевых: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату

Пророчество из нулевых: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату

Пророчество из нулевых: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату Пять лет назад ушел из жизни писатель, политик, бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Юрьев.

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