Пророчество из нулевых: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату Пять лет назад ушел из жизни писатель, политик, бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Юрьев.
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