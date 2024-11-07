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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Десятков о 3:4 от «Динамо»: «Витязь» провалил первый период, что и предопределило результат. Соперник больше хотел выиграть» 

– Плохо начали игру. Первый период провалили, что и предопределило результат. Говорить о том, что нам не хватает эмоций или что шестая игра на выезде – это все разговоры в пользу бедных.

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