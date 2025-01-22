Война на паузе: заморозка противостояния ХАМАС и Израиля

REUTERS/Dawoud Abu Alkas Открытым текстом напомню: седьмого октября две тысячи двадцать третьего боевики организации ХАМАС небывало мощно и жестоко напали на Израиль, убили больше тысячи мирных жителей, еще несколько сот захватили в заложники.
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