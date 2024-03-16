Классный час — «Вместе навсегда» 🇷🇺📚 В этом репортаже — воспоминания преподавателей о том, как изменилась их работа за десять лет воссоединения Крым с Россией.
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Классный час — «Вместе навсегда» 🇷🇺📚 В этом репортаже — воспоминания преподавателей о том, как изменилась их работа за десять лет воссоединения Крым с Россией.