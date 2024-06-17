Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 621 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    стюарт поставил на просроченного осла-гауляйтера, и, похоже, слегка обдиареился. Безбилетных тебе концертов, подстилк...Певца Рода Стюарт...
  • Bogdan Stupin
    "МВД РФ объявило ее в розыск..." И тем самым провернуло сразу две "операции Ы": волей-неволей признало,что кому-то в ...Против Татьяны Ла...
  • lady lyudmila
    Ну да ! Надо ж погулять.Уже совсем большо...

Монетизация успеваемости: Оксана Самойлова платит детям за хорошие оценки

Монетизация успеваемости: Оксана Самойлова платит детям за хорошие оценки

Блогер Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, рассказала, как мотивирует детей хорошо учиться. В шоу Павла Воли она призналась, что учеба дается старшим девочкам непросто — желания познавать мир и достигать успехов в школе маловато.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх