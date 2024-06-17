Монетизация успеваемости: Оксана Самойлова платит детям за хорошие оценки

Блогер Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, рассказала, как мотивирует детей хорошо учиться. В шоу Павла Воли она призналась, что учеба дается старшим девочкам непросто — желания познавать мир и достигать успехов в школе маловато.
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