Guardian: Впервые с начала СВО военных НАТО могут официально отправить на Украину

Великобритания может стать первой страной, которая введёт свои войска на территорию "незалежной" с момента начала спецоперации РоссииБританские солдаты, а фактически – НАТО, могут оказаться на Украине официально, а не в статусе наёмников.
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