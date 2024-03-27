В ОНК Москвы прокомментировали сообщения о смерти двух террористов из "Крокуса"

Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников .
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