Французский генерал открыл глаза Украине, мечтающей о танках НАТО

Бруно Дари убеждён, что даже если ВСУ получат западные танки, то победы им всё равно не видатьФранцузский генерал Бруно Дари, ранее командовавший Иностранным легионом, считает, что западные танки не помогут Украине одержать победу над Россией.
Бруно Дари убеждён, что даже если ВСУ получат западные танки, то победы им всё равно не видатьФранцузский генерал Бруно Дари, ранее командовавший Иностранным легионом, считает, что западные танки не помогут Украине одержать победу над Россией.
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