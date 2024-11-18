Президент Венесуэлы и премьер Словакии раскритиковали разрешение Вашингтона ударов ВСУ вглубь России

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Отреагировал на появление информации о разрешении наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России среди прочих политиков президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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