ИИ вне закона: нейросети стали использовать для создания детской порнографии АнастасияВ Южной Корее зафиксирован случай использования искусственного интеллекта (ИИ) в целях создания сексуальных изображений детей и наказания за это.
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