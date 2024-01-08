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Титов: Россия никогда не повернется к Западу, даже если США и ЕС снимут санкции

Титов: Россия никогда не повернется к Западу, даже если США и ЕС снимут санкции

Россия больше не вернется к Западу — на это не повлияют даже снятые со страны санкции. Теперь Запад стал пережитком прошлого, так что буущее мировых держав теперь зависит от политики Востока.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ...Теперь понятно - немецко-фашистская - гитлеровская –сатанинская Европа наш извечный враг. . . Псы-рыцари лезли к нам в 1242г - и были разбиты и утоплены во льдах Чудского озера ; в 1610-1612г.г. поляки -ляхи захватили Москву ; шведы Карла 12 пришли к нам и были разбиты у Полтавы 1709г. и в Северной войне ; Наполеон в 1812г захватил Москву и получил в *пыку* в России ; англичане , Французы и примкнувшая к ним Турция напали на нас в Крымской войне 1854-55г.?.. А немцы в Первой мировой войне 1914-1918г.г. ? Захватили почти всю Украину и Крым ! И в ВОВ 41г. *западные* фашисты дошли почти до Москвы ... В каждую трудную эпоху подлый запад лезет к нам с войной , мечтая нас уничтожить , ограбить...Так что , враги -западники , вы наши извечные враги.
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